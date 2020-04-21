Ярославль, 21 апреля, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Ярославский бизнес просит губернатора области Дмитрия Миронова снизить налоги для всего малого бизнеса, а не только для пострадавших отраслей. Соответствующее обращение подписали руководители Торгово-промышленной палаты региона, отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, «ОПОРЫ России» и «Деловой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Ранее губернатор пообещал снизить налоги для предприятий на упрощенной системе налогообложения до 5% (доходы минус расходы) и 1% (доходы) в том случае, если они входят в перечень пострадавших отраслей.

«Мы поддерживаем это решение, однако мы также уверены, что необходимы дополнительные меры, касающиеся всех предприятий малого и среднего предпринимательства на территории Ярославской области, использующих упрощенную систему налогообложения», — говорится в обращении.

Предприниматели предлагают уменьшить ставки для предприятий сферы торговли продовольственными товарами и аптек в два раза — с 15% до 7,5 по системе «доходы минус расходы) и с 6% до 3 по системе «доходы». Для остальных видов деятельности установить ставки 5% и 1%.

«У нас вал обращений от предпринимателей. В первую очередь людей интересует государственная поддержка: льготы по налогам, получение льготных кредитов. Очень много обращений по ОКВЭДам пострадавших отраслей. Не у всех они были зарегистрированы в качестве основного вида деятельности. Мы надеемся, что наша позиция по региональным мерам поддержки будет услышана, она согласована Координационным советом по малому и среднему предпринимательству Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Наталья Рогоцкая.

Как говорится в письме к губернатору, в 2019 году малый и средний бизнес региона заплатил 22,9 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, в нем занято почти 150 тысяч жителей Ярославской области.

Заседание Ярославской областной думы, на котором будут рассмотрены меры поддержки, состоится 23 апреля.