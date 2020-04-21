Ярославский бизнес просит губернатора расширить меры поддержки
Ярославль, 21 апреля, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Ярославский бизнес просит губернатора области Дмитрия Миронова снизить налоги для всего малого бизнеса, а не только для пострадавших отраслей. Соответствующее обращение подписали руководители Торгово-промышленной палаты региона, отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, «ОПОРЫ России» и «Деловой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее губернатор пообещал снизить налоги для предприятий на упрощенной системе налогообложения до 5% (доходы минус расходы) и 1% (доходы) в том случае, если они входят в перечень пострадавших отраслей.
Предприниматели предлагают уменьшить ставки для предприятий сферы торговли продовольственными товарами и аптек в два раза — с 15% до 7,5 по системе «доходы минус расходы) и с 6% до 3 по системе «доходы». Для остальных видов деятельности установить ставки 5% и 1%.
Как говорится в письме к губернатору, в 2019 году малый и средний бизнес региона заплатил 22,9 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, в нем занято почти 150 тысяч жителей Ярославской области.
Заседание Ярославской областной думы, на котором будут рассмотрены меры поддержки, состоится 23 апреля.