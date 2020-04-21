Москва, 21 апреля, 2020, 12:58 — ИА Регнум. В период кризиса трудности испытывают даже те, кто и до введения карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, практиковался на работе в онлайн. В этом редакция ИА REGNUM убедилась, поговорив с основательницей проекта Level One Анастасией Погожаевой.

Анастасия Погожаева Основательница проекта Level One Анастасия Погожаева

ИА REGNUM: Анастасия, расскажите, вы уже чувствуете влияние кризиса на ваш проект?

Анастасия Погожаева:Кризис оказал огромное влияние на Level One. Наш основной продукт — это живые лекции, мы полностью остановили их проведение. Поэтому пришлось запустить сразу серию новых продуктов.

Мы полностью перешли в онлайн, поэтому стали активно выходить на новую аудиторию. В итоге теперь больше половины покупок совершают те, кто до марта 2020-го не был с нами знаком. Это нам помогло. Мы уже выросли на треть по сравнению с докризисным уровнем и в два раза по сравнению с апрелем прошлого года.

ИА REGNUM: В связи с тем, что у многих людей на карантине появилось больше свободного времени, изменилось ли их отношение к вашим продуктам и онлайн-досугу?

Анастасия Погожаева:За онлайн продукты пользователи точно готовы платить меньше, чем офлайн. Например, наши живые лекции стоили 900 рублей, а вебинары мы продаем уже по 720. Большинство других организаторов ставят цены на вебинары еще ниже.

При этом пока что наша аудитория заметно выросла за счет людей, которые проводят время дома. Например, раньше пятница была самым неудачным днем для лекций. Но теперь мы ставим такое же количество вебинаров на пятницы, как и на другие будние или выходные дни.

Цитата с сайта Level One Level One

Что касается нашей лояльной аудитории, то она разделилась. Есть те, кто признает только живые лекции, заморозил билеты и говорит, что продолжит изучение только после снятия карантина. Есть те, кто всегда учился и офлайн, и онлайн. А есть такие, кто перешел в онлайн благодаря нам — раньше не смотрели видеолекции, а теперь понравилось, и планируют продолжать.

ИА REGNUM: Какие-то ещё интересные тенденции в кризис наблюдаются?

Анастасия Погожаева:Не знаю, может, будет интересен такой тренд. На время карантинау нас на сайте стоит автоматический промокод на скидку 20%. Некоторые пользователи поддерживают нас и снимают промокод, оплачивая вебинары по полной стоимости.

Напомним, Level One — это проект, собравший десятки курсов на самые разные темы: вино, танец, математика, смерть, театр, химия и другие.

Анастасия Погожаева Анастасия Погожаева

В связи с мировой эпидемией коронавируса и тем, что её пик в РФ ещё не пройден, глава государства Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля 2020 года включительно.

ИА REGNUM ведёт прямые трансляции «Как мы выживаем в режиме самоизоляции: опыт и советы» и «Экономические последствия эпидемии коронавируса в России».