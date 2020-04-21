В калужских детдомах и домах престарелых вводят режим полной самоизоляции
Калуга, 21 апреля, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Калужской области 14 государственных стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях кононавирусной инфекции перешли на режим полной изоляции, сообщает 21 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова.
В ближайшее время на полную самоизоляцию планируется перевести Азаровский и Кондровский детские дома, а также Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно-отсталых детей. В центрах для бездомных соблюден полный карантин в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
По мнению врио губернатора области Владислава Шапши, стационарные социальные учреждения являются самыми уязвимыми для вируса, поэтому очень важно, что принято такое решение, которое поможет избежать в будущем больших проблем и сохранить здоровье людей.