Москва, 21 апреля, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Московские кондитерские фабрики «Красный Октябрь», «РОТ ФРОНТ», и Концерн «Бабаевский» поддержали врачей и волонтеров-медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией, направив им сотни килограммов кондитерских изделий. В посылках — шоколад «Аленка» ®, «Бабаевский» ®, «Вдохновение» ®, батончики «Рот Фронт» ® и еще много разных сладостей.

Первая адресная помощь оказана четырем организациям — НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ГКБ № 15, ГКБ № 31 и волонтерам-медикам.

Медицинские работники и студенты медвузов оказались на передовой в борьбе с опасным вирусом, многие из них работают в круглосуточном режиме. Высокая нагрузка, многочасовые рабочие смены, несомненно, сказываются на физическом и эмоциональном состоянии каждого человека. В этих тяжелых условиях, как и в боевых, шоколад и конфеты быстро насыщают организм энергией, поддерживают его защитные силы и поднимают настроение. Сегодня, как и в период Великой Отечественной войны, фабрики продолжают работать, только в режиме повышенных санитарных условий. Тогда, в 40-х годах, шоколад регулярно отправляли на фронт, он входил в рацион питания летчиков, разведчиков и подводников.

Упаковывая гуманитарную помощь медикам, сегодня, сотрудники московских кондитерских фабрик просили передать слова благодарности, поддержки и глубокого уважения нашим медикам и волонтерам-медикам.

«Мы уверены, что знакомый с детства вкус наших конфет порадует и поддержит наших героических медицинских работников, создаст атмосферу тепла и заботы», — отмечают в пресс-службе холдинга «Объединенные кондитеры».