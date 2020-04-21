Ярославль, 21 апреля, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Глава департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков заявил о том, что проект детской поликлиники на улице Попова был сделан некачественно. Об этом он рассказал на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству 21 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство поликлиники на улице Попова

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2019 года стройка поликлиники была остановлена. Власти сообщили, что сваи не прошли испытания.

«Проект очень старый. Он был выполнен 4 года назад. Фактически, расторговывая поликлинику, мы понимали, что могут быть вопросы. Действительно произошел отказ свай. Есть акты, которые подтверждены московскими экспертами. Строительный контроль этой поликлиники осуществляется непосредственно из Москвы, потому что деньги федеральные», — сказал и.о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Виноватым в проблемах, возникших при строительстве, ярославские власти считают проектный институт из Костромы.

«Что касается проекта, действительно проект некачественный. Мы ведем претензионную работу с организацией, выдавшей нам такой проект, — заявил Виктор Жучков.

Виктор Жучков не пояснил, почему ярославское правительство приняло и оплатило «некачественный проект» костромичей. Отметим, что в самом институте «Костромапроект» корреспонденту ИА REGNUM ранее рассказывали, что ничего не знают о претензиях к документации, а также о том, что в случае проблем с грунтами проблему можно было бы решить увеличением количества свай.

Но ярославские власти пошли по другому пути. Проект переделывал подрядчик строительства поликлиники — группа компаний «ЕКС». После этого объект стал на этаж ниже и дороже на 180 млн рублей. Подорожание Виктор Жучков объяснил тем, что «были сделаны некоторые улучшения по предложению департамента здравоохранения».

Несмотря на все сложности со стройкой «ЕКС» не бросила объект и вновь победила в аукционе на новое строительство, традиционно став единственным участником закупки.