Кострома, 21 апреля, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Костромские власти заявили об отсутствии риска приостановки работы региональных операторов по вывозу отходов — передает корреспондент ИА REGNUM. По словам первого заместителя директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Игоря Пищаева, коммунальные отходы вывозятся согласно утвержденному графику.

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«На сегодняшний день все три региональных оператора на территории Костромской области работают в соответствии с условиями заключенных соглашений. Отходы вывозятся по утвержденным графикам. Риски приостановки деятельности региональных операторов отсутствуют, что подтверждено их письменными заявлениями… В период самоизоляции, когда большое количество людей находится дома, объемы вывезенных твердых коммунальных отходов и, соответственно, расходы регоператоров действительно увеличились. Этот вопрос рассматривался на выездном заседании отраслевого штаба в сфере ЖКХ».

Напомним, ранее Российский экологический оператор сообщил, что компании по обращению с отходами в 20 регионах РФ, в том числе и Костромской области, находятся в сложном финансовом положении. Собираемость платежей за оказание услуг операторов в апреле упала до 60%.