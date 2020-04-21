Кострома, 21 апреля, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Костромской области официально подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом — сообщает региональный оперативный штаб. Инфекция распространяется по новым районам области. Так, среди инфицированных есть жители Пыщуга, Макарьева, увеличилось количество случаев в Шарье, Буе и Костроме.

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«Из 11 новых случаев, 8 — связаны с поездками граждан в другие регионы страны. Еще трое — контактировали с ранее заболевшими. Все граждане изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — говорится в официальном сообщении штаба от 21 апреля.

Таким образом, по состоянию на 21 апреля, в Костромской области SARS-CoV2 подтвержден у 81 человека. Первый случай заражения зафиксирован 28 марта. За весь период пандемии на территории региона 7 пациентов излечились, трое — скончались.