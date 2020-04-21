Ярославль, 21 апреля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославской области наибольшее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Ярославле и Гаврилов-Ямском районе. Такие данные привел губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За последние сутки количество выздоровевших составило 5 человек, новых подтвержденных случаев заражений 43.

«Два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, один на кислородной поддержке», — сообщил Дмитрий Миронов.

Всего заболевших с начала периода 187. Из них Ярославль — 72 (+19), Гаврилов-Ямский район — 43 (+12); Рыбинск — 18; Переславский городской округ — 15 (+2), Тутаевский район — 12 (+5), Рыбинский — 10, Даниловский — 6 (+2), Ростовский — 3, Ярославский — 3 (+2), Угличский — 2, Некоузский — 2 (+1), Борисоглебский — 1. Всего выздоровели 17 человек.