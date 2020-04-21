Калуга, 21 апреля, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Калужской областной инфекционной больнице в ночь на 21 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались три пациента из семи, находившихся в реанимации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В инфекционной больнице

Среди умерших — 63-летний житель Думиничского района, 79-летний житель Боровского района и 81-летняя жительница Тарусского района. Все имели ряд тяжёлых хронических заболеваний.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом погибли восемь человек.