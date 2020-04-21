Калуга, 21 апреля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области 21 апреля подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В Калужской областной инфекционной больнице

По официальным данным областного оперштаба, в регионе зафиксировано 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 313 человека находятся на лечении, девять человек выздоровели, восемь человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией — в Калуге (97), в Боровском районе (69) в Обнинске (46), Малоярославецком (21) и Людиновском районах (16).

Основное количество заболевших (более 60%) — люди в возрасте от 30 до 60 лет.