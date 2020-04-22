Минск, 22 апреля, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, танковый симулятор World of Tanks празднует своё десятилетие. В честь этого события разработчики игры запустили серию виртуальных ивентов, сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании Wargaming.

Wargaming Юбилейный логотип World of Tanks

Юбилейный ивент будет разбит на пять актов, символизирующих различные вехи в истории создания World of Tanks. В течение этого времени геймеры смогут получить различные внутриигровые награды.

Каждый акт, в свою очередь, будет состоять из серии ивентов под общим названием «Вспомнить всё». Они будут рассказывать игрокам о различных эпизодах из разработки World of Tanks и даже возвращать в игру ранее удалённые функции — например, общий чат.

Напомним, World of Tanks — это популярная игра в жанре танкового симулятора от белорусской компании Wargaming. Её релиз состоялся в 2010 году.