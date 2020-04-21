Ярославль, 21 апреля, 2020, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославле 329 школьников (или 0,5%) не могут учиться дистанционно в режиме реального времени. Об этом рассказала заместитель мэра Ярославля Елена Новик на общегородском совещании 21 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

Коммуникация с такими учениками возможна только лично или через родителей. Дети получают письменные задания, выполняют их и передают через родителей в школы. Способы коммуникации учителя находят индивидуально. Мэр города Владимир Волков призвал подчиненных за неделю найти решение проблемы.

«То, что у нас также есть процент детей, которые только на бумажном носителе могут получить задание, и родители должны принести обратно в школу — это проблема, из которой нужно найти выход. Прошу за неделю подготовить несколько вариантов. Можно договориться с какими-то организациями, и у нас изыскать компьютеры, которые можно детям передать, чтобы система могла работать, и ни один ребенок не остался без полного объема образования», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам Елены Новик, сначала таких детей было больше, но школы и родители в ряде случаев нашли решение проблемы.