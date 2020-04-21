Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) провели первое рейдовое мероприятие по предотвращению нарушений режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга. Привлечены к административной ответственности уличные продавцы корюшки, овощей и фруктов, магазины спортивного питания, очков и кожгалантереи. Об этом 21 апреля сообщили ИА REGNUM в пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин цветов в Петербурге

Рейд по лавкам, которые работают в Петербурге во время пандемии, был направлен для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в городе. В результате нарушения были выявлены в Центральном, Московском, Фрунзенском, Кировском, Калининском, Выборгском, Приморском, Красногвардейском районах.

Так, на улице Симонова незаконно продолжала работать парикмахерская, в нарушение установленных мер полиграфические услуги предоставлялись на проспекте Металлистов. На Торжковской улице продолжали торговать шавермой, а в Манежном переулке — кофе.

Кроме того, в числе нарушителей — салон оптики на Ленинском проспекте. На бульваре Новаторов и на улице Ярослава Гашека незаконно продолжали работать магазины спортивного питания. В Басковом переулке осуществлялась реализация цветочной продукции, а на Загородном проспекте работал магазин кожгалантереи. Последние, как отмечают в ККИ, особенно отличились. Чтобы отвадить от себя проверяющие органы, на витрину была выложена медицинская маска, входящая в список предметов первой необходимости.

В отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, нарушивших режим повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга, составлено девять протоколов об административных правонарушениях. Еще семь протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении уличных торговцев, незаконно осуществлявших деятельность возле станций метро, где сохраняется вероятность скопления людей.

«В минувший четверг данные лица уже привлекались сотрудниками ККИ к административной ответственности за совершение аналогичных нарушений, тогда каждому из них было выдано письменное уведомление о необходимости соблюдения ряда запретов, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», — отметили в комитете.

Добавим, что подобные рейды будут проходить на регулярной основе до тех пор, пока сложная эпидемиологическая ситуация в городе будет сохраняться.