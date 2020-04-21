Калуга, 21 апреля, 2020, 19:43 — ИА Регнум. В Калуге 20 апреля на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций шла речь о срыве онлайн-уроков во время дистанционного обучения школьников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы Дмитрия Денисова в соцсети «ВКонтакте» На заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов обратил внимание на случаи интернет-хулиганства, когда дистанционные уроки были фактически сорваны. По его словам, некоторые школьники сами передают номер и данные о видео-конференции хулиганам.

«Всех хулиганов установим. Они сейчас не имеют возможности хулиганить на улицах и хулиганят в сети. Нужно донести до родителей, что если ваш ребенок будет этим заниматься, то мы его найдем, и будем проводить беседу», — сказал Дмитрий Денисов. Градоначальник призвал подключить к этой работе школьных психологов, а также педагогическое и родительское сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в калужском лицее № 36 в ходе дистанционного урока, который демонстрировался на интернет-платформе Zoom для 90 пятиклассников, рассказ преподавателя внезапно прервал фильм для взрослых. Трансляция была прервана и запущена вновь, но занятие пришлось прекратить из-за того же фильма.