Майкоп, 21 апреля, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса должны быть доведены до всех муниципалитетов Республики Адыгея. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, глава республики Мурат Кумпилов заявил на совещании по обеспечению устойчивого развития экономики, которое провёл 20 апреля в режиме видеоселектора.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Как сообщил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин, постановлением Правительства РФ от 18 апреля расширен перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. В рамках регионального антикризисного плана, принятого 8 апреля, предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Новым планом предусмотрен ряд мероприятий по поддержке системообразующих предприятий, субъектов МСП, а также занятости населения. Мурат Кумпилов подчеркнул, что меры содействия должны быть доведены до всех муниципалитетов.

«Субъекты МСП, подпадающие под постановление Правительства России, должны иметь возможность получить все необходимые меры федеральной и региональной господдержки. Коллеги, мы должны понимать, что эта ситуация в дальнейшем будет активно влиять на уровень безработицы, поэтому здесь нельзя ослаблять внимание. Задача — в ручном режиме сопроводить предпринимателей, разъясняя все инструменты господдержки», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как сообщил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов, ведомством рассматривается возможность создания условий для реализации продукции предприятий республики на российских торговых интернет-площадках. Глава республики дал поручение оперативно принять решение по этому направлению. Также обсуждалось взаимодействие региона с федеральным Фондом развития промышленности по привлечению кредитов на условиях софинансирования. Мурат Кумпилов поставил задачу изучить условия сотрудничества и определить возможный список предприятий республики, которые смогут воспользоваться поддержкой Фонда. Обсуждались вопросы снижения налоговых ставок, отсрочки по аренде юрлицам, вовлечения в систему льготного кредитования субъектов МСП.

Начальник управления государственной службы занятости Адыгеи Галина Цыганкова рассказала о ситуации на рынке труда: по её данным, сейчас около 2 тыс. человек находятся на удаленной работе, у 42 — неполный рабочий день, 327 человек в простое. На предприятиях, не относящихся к системообразующим, планируется к увольнению 94 человека. Глава республики отметил необходимость системного решения вопросы, чтобы не получить всплеск безработицы.

На совещании обсуждалось постепенное снятие ограничений на работу для предприятий ЖКХ, строительной и дорожной отрасли. Мурат Кумпилов поручил усилить контроль за выдачей пропусков и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в данных сферах. Особое внимание будет уделяться стройкам социальных объектов в муниципалитетах, при этом иногородних специалистов в регионе тестируют на коронавирус.

Министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов подчеркнул, что предприятия АПК не вошли в перечень наиболее пострадавших от ограничительных мер. На данный момент план по яровому севу выполнен на почти на 60%, но есть опасность того, что длительное отсутствие осадков негативно скажется на будущем урожае озимых культур. По оценкам специалистов весенними заморозками также нанесен серьезный ущерб садам и плодово-ягодным насаждениям. Глава республики поручил провести всесторонний анализ сложившейся ситуации с учетом возможной компенсации ущерба хозяйствующим субъектам.

«Для нас важно детально проработать по каждому ключевому направлению экономики и социальной политики. Мы должны принимать взвешенные решения с учетом всех возможных сценариев, связанных с распространением коронавируса. Все условия господдержки должны быть приемлемыми и понятными для предпринимателей и хозяйствующих субъектов», — сказал Мурат Кумпилов.