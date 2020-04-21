Ярославль, 21 апреля, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной думе внесли проект закона о временной приостановке взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Квитанция за капремонт

Депутаты предлагают отменить взносы с 1 апреля по 1 октября 2020 года. При этом работы по капитальному ремонту домов в Ярославской области не остановлены.

«Принятие указанных мер позволит сэкономить часть собственных средств жителям Ярославской области, вынужденным длительное время находиться в режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и лишенным возможности полноценно трудиться в условиях действия режима повышенной готовности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта указывают, что меры по освобождению собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт приняты в Москве, Кировской, Московской, Пензенской, Ростовской областях.