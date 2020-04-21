В Чувашии заложили аллею в честь полного кавалера ордена Славы
Чебоксары, 21 апреля, 2020, 08:48 — ИА Регнум. В Урмарском районе Чувашии заложили памятную аллею в честь полного кавалера ордена Славы Павла Порфирьева — ветерана Великой Отечественной войны, который после демобилизации более 20 лет трудился в лесном хозяйстве. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад памяти», сообщает администрация муниципалитета.
В деревне Саруй Урмарского района на территории Дома культуры создана памятная аллея из 11 деревьев: посажены туи, сосны и ели, которые будут напоминать жителям и гостям «о Великой Победе, ветеранах и земляках».
Отмечается, что в акции приняли участие сын и племянники Павла Порфирьева, исполняющий обязанности главы минприроды Александр Воробьев, глава администрации Урмарского района Андрей Васильев.
Напомним, цель акции «Сад памяти» — высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне и создать место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии акция «Бессмертный полк» началась в виртуальном формате. В числе первых к акции присоединились чиновники.
Павел Порфирьевич Порфирьев родился 13 июля 1913 года в деревне Саруй Урмарского района Чувашии. В июне 1941 года призван на фронт, участвовал в обороне Москвы, сражался в составе 25-й танковой бригады, был разведчиком роты управления. Участвовал в сражении на Курской дуге, при освобождении Белгорода, Харькова, Кировограда, Белоруссии, Литвы, Польши. За боевые подвиги во время войны награждён орденами Славы второй и третьей степеней, 29 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм удостоен ордена Славы первой степени, став полным кавалером. 24 июня 1945 года на Параде Победы он прошёл по Красной площади в колонне воинов Второго Белорусского фронта. Также награждён орденами Отечественной войны первой и второй степеней, Красной Звезды и медалями, в том числе «За отвагу».
После окончания войны вернулся в родной колхоз, также работал лесником. Скончался 20 января 1992 года.
Занесён в Почетную книгу героизма и трудовой славы Чувашии. Его имя присвоено урмарской средней школе.