Чебоксары, 21 апреля, 2020, 08:48 — ИА Регнум. В Урмарском районе Чувашии заложили памятную аллею в честь полного кавалера ордена Славы Павла Порфирьева — ветерана Великой Отечественной войны, который после демобилизации более 20 лет трудился в лесном хозяйстве. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад памяти», сообщает администрация муниципалитета.

Cap.ru Боевые и трудовые награды Павла Порфирьева

В деревне Саруй Урмарского района на территории Дома культуры создана памятная аллея из 11 деревьев: посажены туи, сосны и ели, которые будут напоминать жителям и гостям «о Великой Победе, ветеранах и земляках».

«Сад памяти будет вечным памятником и наказом потомкам беречь мир и не допускать повторения страшных дней войны», — говорится в сообщении.

Cap.ru Аллея памяти

Отмечается, что в акции приняли участие сын и племянники Павла Порфирьева, исполняющий обязанности главы минприроды Александр Воробьев, глава администрации Урмарского района Андрей Васильев.

Напомним, цель акции «Сад памяти» — высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне и создать место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников.

Cap.ru Аллея памяти

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии акция «Бессмертный полк» началась в виртуальном формате. В числе первых к акции присоединились чиновники.