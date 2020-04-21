Иркутск, 21 апреля, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Иркутской области, где уже выявлены десятки заразившихся SARS-CoV2, в рамках всероссийского проекта #МыВместе подарили 4000 многоразовых масок. Как сообщили сегодня, 21 апреля, в региональном масштабе, пожертвование сделано Вьетнамским землячеством в Иркутске.

Региональный оперативный штаб акции «Мы вместе» Приангарью подарили подарили 4000 многоразовых масок

«Помогать людям — общее дело. Только вместе мы можем победить коронавирус!», — сказал председатель ассоциации «Вьетнамское землячество» в Иркутске Нгуен Куанг Дыонг. Сами средства индивидуальной защитыбыли пошиты по инициативе председателя землячества на вьетнамской швейной фабрике в Рязани.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 апреля в Иркутской области уже выявлены 75 инфицированных SARS-CoV2, из которых 13 выздоровели и три — погибли.