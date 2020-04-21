Чебоксары, 21 апреля, 2020, 08:16 — ИА Регнум. В Чувашии акция «Бессмертный полк» началась в виртуальном формате. В числе первых к ней присоединились чиновники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Instagram.com Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказывает о своём дедушке

Врио главы республики Олег Николаев на своей странице в «Инстаграме» принял участие в акции «Бессмертный полк», которую запустили в социальных сетях. Он рассказал о своём деде, Григорьеве Федоре Максимовиче, который «ушёл на фронт в первый день войны».

«После короткой учёбы он был назначен сапёром в инженерные войска. Боевое крещение и первое ранение он получил под Смоленском. После госпиталя он вернулся в строй и сражался под Москвой. При обороне Москвы он был повторно тяжело ранен, после чего по состоянию здоровья был комиссован», — рассказал Олег Николаев, отметив, что его дед был награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»:

«Честь и слава тем, кто отдавал всего себя Великой Победе!»

По словам руководителя республики, «эпидемия, конечно, может изменить графики мероприятий и их форму, но ничто не заставит нас забыть о героях Великой Отечественной войны».

«Пусть наш «Бессмертный полк» пройдёт в этом году по страницам социальных сетей. Записывайте и публикуйте видео с рассказами о своих героях — дедушках и бабушках. Вместе будем гордиться подвигом ветеранов и сохраним память о них для наших детей и внуков», — призвал руководитель региона.

Instagram.com Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков

К акции «Бессмертный полк» присоединился также глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, с подачи которого первыми в городе стали появляться публикации из детсадов.

«Так, в детском саду № 112 воспитанники и педагоги принимают участие в общественном движении «Бессмертный полк» в дистанционном формате. Дошкольники совместно с родителями записывают видеоролики о героях своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне, и публикуют их в социальных сетях», — говорится, в частности, в сообщении.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Чувашии пересматривают форматы проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.