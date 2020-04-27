[[[picture1]]] Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка остается в мире крайне тяжелой — количество зараженных к утру 21 апреля достигло почти 2,5 миллионов человек, умерших более 170 тысяч — в ряде стран решили ослабить карантин. В главных очагах распространения коронавируса — США, Италии, Испании, Великобритании — вновь запускаются производства, открываются магазины, парикмахерские, кафе. В Австрии, Германии, Польше, Чехии режим самоизоляции значительно ослаблен — люди выходят на улицы, гуляют в парках, сохраняя социальную дистанцию. Основной причиной «перезапуска» промышленности и сферы обслуживания стала резко ухудшающаяся экономическая обстановка. Десятки тысяч предприятий обанкротились, миллионы людей остались без работы. Правительства и международные организации уже сейчас выделяют колоссальные средства на преодоление последствий пандемии. Пока ни о каком оживлении экономики говорить не приходится — необходимо сдержать падение производства и вернуться на докоронавирусный период.

ИА REGNUM

08:25 21.04.2020 Ассоциация мэров Франции в связи с пандемией предложила каждому мэру возложить венок у подножия памятника города 8 мая по случаю празднования 75-летия Дня Победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне в 1945 году, передает BFM TV. Читайте подробнее: Ассоциация мэров Франции просит возложить венки по случаю Дня Победы

08:34 21.04.2020 Согласно последним данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, по состоянию на 20 апреля в стране от коронавирусной инфекции погибли 1 580 человек. Это является увеличением на 40 человек с момента последнего обновления данных за суточный период. Таким образом, Швеция находится на плато, которое продолжается уже почти 2 недели. Об этом 20 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Швеция выходит на плато по количеству умерших от COVID-19 — Sveriges Radio

08:35 21.04.2020 На сегодняшний день в мире количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 2,484 млн. Такие данные публикует Университет Джонса Хопкинса. На 21 апреля от коронавируса и его последствий скончались свыше 170,7 тыс. человек. При этом больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии (24,1 тыс. умерших пациентов), Испании (20,8 тыс. человек) и Франции (20,2 тыс. человек). Читайте также: Коронавирус унёс жизни свыше 170 тыс. человек по всему миру

08:35 21.04.2020 19 апреля вице-президент Ирана по науке и технологиям заявил, что иранские наукоемкие предприятия произвели наборы для обследования и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения коронавируса, и в настоящий момент на повестке дня стоит вопрос об экспорте данных средств для борьбы с COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Иран готов экспортировать оборудование для борьбы с коронавирусом

08:36 21.04.2020 За последние 24 часа, согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, в стране были зарегистрированы еще 40 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего, по данным властей, погибли 1 580 человек. Об этом 20 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 40 человек

08:40 21.04.2020 20 апреля заместитель министра здравоохранения заявил, что свыше 80 тысяч медсестер, что составляет 65 процентов всех медсестер в государственном секторе, находятся «на передовой линии борьбы с коронавирусом, непосредственно осуществляя уход за больными». Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране 65% медсестер активно борются с COVID-19

08:45 21.04.2020 Кризис, связанный с эпидемией коронавируса, подчеркивает уязвимость поставок сельскохозяйственной продукции и поднимает тему продовольственного суверенитета Франции, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Во Франции подняли тему продовольственной безопасности

08:52 21.04.2020 Международный комплекс технологий и инноваций Университета медицинских наук имени Шахида Бехешти представил шесть продуктов иранского производства для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 апреля. Читайте также: Иран представил шесть продуктов против COVID-19

08:54 21.04.2020 В США завершается разработка теста, который будет выявлять коронавирусную инфекцию и произведёт революцию в медицинской диагностике. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп 20 апреля в ходе брифинга в Белом доме. Читайте подробнее: Трамп заявил о скором создании «революционного» теста на коронавирус

09:02 21.04.2020 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил 123 новых смертельных случая от COVID-19. Читайте также: В Турции от COVID-19 скончались еще 123 человека

09:06 21.04.2020 В то время как перспективы проведения второго тура муниципальных выборов во Франции продолжают отодвигаться, кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани выступает за перенос голосования на март 2021 года, передает BFM TV. Подробности в материале: Во Франции предложили перенести второй тур муниципальных выборов на год

09:10 21.04.2020 18 апреля высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Ирана заявил, что планово-бюджетная организация предоставила 7 миллионов долларов для борьбы со вспышкой коронавируса. Читайте подробнее: Минздрав Ирана получил бюджетные ассигнования для борьбы с COVID-19

09:12 21.04.2020 План по открытию кенийских судов, не оборудованных средствами видеоконференцсвязи, встретил противодействие со стороны судей и магистратов. Они потребовали, чтобы все помещения были дезинфицированы, а количество сотрудников, которым разрешено одновременно находиться внутри здания, регулировалось. Подробности в материале: В Кении обеспокоены возобновлением работы судов во время пандемии

09:15 21.04.2020 25 апреля южнокорейская авиакомпания Korean AIr организует чартерный рейс для эвакуации сограждан из столицы России. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в РФ. Читайте подробнее: Korean Air организует спецрейс для эвакуации сограждан из Москвы

09:35 21.04.2020 По оценкам научного института в Париже L’Institut Pasteur, к 11 мая 2020 года коронавирусом заразится менее чем 6% жителей Франции, а этого уровня недостаточно, чтобы избежать второй волны эпидемии, передает BFM TV. Читайте также: Научный институт в Париже предупредил о второй волне эпидемии COVID-19

09:35 21.04.2020 Отношения основных мировых держав обострятся после пандемии коронавируса, так считают 48% жителей России. Столько же считают, что мир уже не будет прежним, следует из данных опроса холдинга «Ромир». Россия является страной, где более всего ожидают усиления конфронтации в мире. Вероятным такой сценарий также считают 45% жителей Южной Кореи, по 38% жителей Германии и Швейцарии. Об этом: Около половины жителей РФ ожидают обострения в мире после пандемии

09:37 21.04.2020 18 апреля в американский штат Мэриленд было доставлено 500 тыс. наборов для диагностики коронавируса из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Об этом: Из Южной Кореи в США доставили 500 тыс. тест-систем на коронавирус

09:44 21.04.2020 За минувшие сутки на Украине зафиксировали 415 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: На Украине за сутки выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом

09:50 21.04.2020 Власти Колумбии поблагодарили Турцию за предоставление 250 больничных коек для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Читайте также: В Колумбии поблагодарили Турцию за помощь в борьбе с коронавирусом

09:53 21.04.2020 Четыре американских сенатора — республиканцы и демократы — призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра сельского хозяйства Сонни Пердью оказать поддержку международным продовольственным программам на фоне пандемии коронавируса. О письме сенаторов сообщила газета The Hill. Об этом: В США призвали к поддержке мировых продовольственных программ

10:13 21.04.2020 Новая коронавирусная инфекция может оказаться куда опаснее, чем считалось раньше, заявил в интервью РБК американский экономист, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб. Читайте также: Автор теории «черного лебедя» назвал опасные последствия коронавируса

10:16 21.04.2020 В консульское агентство МИД Южной Осетии в Северной Осетии 60 граждан обратились с просьбой помочь вернуться на родину. Об этом 21 апреля рассказал министр иностранных дел республики Дмитрий Медоев во время заседания штаба борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: Около 60 граждан Южной Осетии планируют вернуться из РФ на родину

10:19 21.04.2020 Американские специалисты зафиксировали более 780 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Такие данные приводит 21 апреля Университет Джонса Хопкинса. Читайте подробнее: В США выявлено более 780 тыс. заражений коронавирусом

10:21 21.04.2020 Студенты высших учебных заведений и ученики старших классов в КНДР приступили к занятиям после длительных каникул. Об этом сообщается на информационном северокорейском портале Naenara. Подробности в материале: В КНДР возобновили занятия в школах и вузах

10:31 21.04.2020 Совета лиги итальянской футбольной Серии А принял решение доиграть сезон 2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Читайте также: В Италии решили доиграть футбольный сезон

10:32 21.04.2020 В общей сложности 50 000 наборов для проведения тестов на COVID-19 были импортированы в Индонезию из Южной Кореи, сообщает Antara. Читайте подробнее: Индонезия получила тысячи наборов для проведения тестов на COVID-19

10:34 21.04.2020 Австралия подошла к поворотному моменту в ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает 21 апреля Nine News. Министр здравоохранения Грег Хант отметил, что в течение девяти дней подряд рост выявленных случаев составляет менее 1%. Читайте также: Премьер-министр Австралии заявил о повороте ситуации с COVID-19

10:38 21.04.2020 На Украине хотят продлить карантин, ослабив при этом некоторые ограничения. Читайте подробнее: Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

10:41 21.04.2020 В министерстве здравоохранения Омана объявили о новом случае смерти от COVID-19. Читайте также: В Омане от COVID-19 скончался еще один человек

10:46 21.04.2020 Падение ВВП Латвии в 2020 году может составить более 10%. Об этом сообщил глава Банка Латвии Мартиньш Казак в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама». Читайте подробнее: Падение ВВП Латвии в 2020 году может составить более 10% — ЦБ

10:52 21.04.2020 Гуманитарные агентства предупредили, что хрупкая система здравоохранения Южного Судана может полностью разрушиться, если в стране продолжит распространяться коронавирус. Читайте также: Южный Судан может не справиться со вспышкой коронавируса — ВВС

10:59 21.04.2020 Правительство Турции введет комендантский час сразу в 31 провинции страны. Об этом: В Турции введут комендантский час в 31 провинции страны

11:03 21.04.2020 Правоохранители в Грузии за истекшие сутки оштрафовали 182 гражданина за нарушение карантинных мер, действующих в стране. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба МВД.

11:09 21.04.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мировая экономика начнёт работать в течение месяца. Читайте также: Лукашенко о пандемии: «Европа начала открываться»

11:13 21.04.2020 В Латвии на ликвидацию экономических последствий пандемии уже выделено 341,55 млн евро. Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на данные министерства финансов (минфин) страны. Об этом: В Латвии выделили 341 млн евро на поддержку экономики — минфин

11:27 21.04.2020 Главным приоритетом для США в вопросе закупок для военных нужд в условиях пандемии остаётся процесс модернизации ядерной триады. Об этом заявила 20 апреля журналистам заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. Читайте также: Для Пентагона модернизация ядерных сил не теряет приоритета при пандемии

11:28 21.04.2020 По данным исследования Indonesia Indicator, десять женщин вошли в список наиболее широко освещаемых в онлайн-СМИ в связи с пандемией COVID-19 в Индонезии с марта по апрель 2020 года, сообщает Antara. Подробности в материале: Названы женщины Индонезии, наиболее освещаемые в СМИ в связи с пандемией

11:34 21.04.2020 В министерства здравоохранения Израиля объявили о смерти 181 человека от заболевания COVID-19. Читайте также: В Израиле за сутки от COVID-19 скончались более 180 человек

11:35 21.04.2020 Помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией попросили у России несколько государств Африки. Их заявки рассматриваются, сообщили 21 апреля ТАСС в российском МИД. Подробности в материале: Несколько африканских стран обратились к России за помощью

11:37 21.04.2020 После того как у члена парламента Танзании выявили заражение коронавирусом, депутаты начали выступать с призывами приостановить текущие заседания палаты представителей по бюджету. Читайте также: В Танзании опасаются скачка заражений коронавирусом в парламенте

11:40 21.04.2020 22 апреля представители министерств обороны Южной Кореи и США проведут 17-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD), сообщает KBS. Читайте также: Сеул и Вашингтон обсудят ситуацию на Корейском полуострове 22 апреля

11:44 21.04.2020 План возвращения Италии к ритму жизни до пандемии будет обнародован до конца недели. Об этом итальянский премьер-министр Джузеппе Конте написал 21 апреля в своём Facebook. Читайте также: Премьер-министр Италии анонсировал план восстановления жизни в стране

11:48 21.04.2020 Правительство Индонезии официально запретило жителям массовый отъезд в родные края в Рамадан из-за распространения эпидемии COVID-19, сообщает информационный портал Detik. Известно, что во время празднования Лебарана, в честь окончания поста в месяц Рамадан, граждане Индонезии возвращаются на свою родину, к родным. Это явление в стране называется «мудик». Читайте также: Власти Индонезии запретили жителям уезжать в родные края в Рамадан

12:00 21.04.2020 Европа и международные структуры помогут модернизировать систему здравоохранения Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко: «Нам очень сильно подставит плечо Европа»

12:01 21.04.2020 Прошло уже более двух месяцев, как в Монголии начали вводить ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом: Жизнь в Монголии в условиях пандемии: фоторепортаж

12:03 21.04.2020 Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти, сообщает Detik. Подробности в материале: В Индонезии выявлено 7135 случаев заражения SARS-CoV-2

12:06 21.04.2020 Соединенные Штаты и ряд западных стран категорически отказываются сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусом. Об этом 21 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров заявил о категорическом отказе США объявить гуманитарную паузу

12:08 21.04.2020 Президент ЮАР Сирилл Рамафоса осудил кражу пакетов с продуктами, предназначенных для раздачи малоимущим жителям страны, чтобы обезопасить их от голода во время общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Читайте также: Лидер ЮАР осудил кражу продовольственной помощи для малоимущих

12:11 21.04.2020 Систему здравоохранения Белоруссии пытаются «кусать» критики за то, что она оказалась эффективной в условиях пандемии коронавируса, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Надо мной в мире все пошучивают»

12:15 21.04.2020 Таджикские власти утверждают, что слухи о том, что люди, умершие от пневмонии, были инфицированы коронавирусом, безосновательны и направлены на дезинформацию граждан. Подробности в материале: Обычная вспышка пневмонии: Таджикистан отрицает проникновение коронавируса

12:22 21.04.2020 В Киргизии среди 590 выявленных зараженных коронавирусной инфекцией, насчитывается 62 ребенка и подростка в возрасте до 15 лет. Подробности в материале: В Киргизии коронавирусом заразились 62 ребенка и подростка

12:25 21.04.2020 В министерстве здравоохранения Индонезии рассказали о новых 375 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом

12:26 21.04.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что запрет на возвращение в родные края в Рамадан действует для всех граждан страны, сообщает Detik. Запрет на возвращение в родные края вступит в силу с 24 апреля 2020 года. Правительство также подготовит санкции для жителей, которые по-прежнему полны решимости вернуться на родину, к родным. Санкции вступят в силу 7 мая 2020 года. Об этом: Глава Индонезии: запрет на возвращение в родные края действует для всех

12:42 21.04.2020 Правоохранительные органы Киргизии возбудили три уголовных дела в отношении граждан, пытавшихся скрыть, что они заражены коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: На юге Киргизии возбудили уголовные дела против заразившихся коронавирусом

12:46 21.04.2020 20 апреля глава Южной Кореи провел первое совещание с сотрудниками администрации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Об этом: Глава Южной Кореи сравнил пандемию коронавируса с «Третьей мировой войной»

12:47 21.04.2020 Коронавирус нового типа имеет животное происхождение, полагает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила официальный представитель организации Фадела Шаиб 21 апреля на брифинге в Женеве. Читайте также: ВОЗ: новый коронавирус имеет животное происхождение

12:52 21.04.2020 За минувшие сутки в Литве установлено 24 новых случаев коронавирусной инфекции, а в клайпедском хосписе скончался от COVID-19 уже второй пациент, таким образом общее количество смертей достигло 38. Читайте также: В Литве установлено 24 новых случаев коронавируса

12:52 21.04.2020 Власти Турции эвакуировали из Великобритании 337 своих граждан, направив специальный для этого рейс. Об этом: Власти Турции эвакуировали из Великобритании более 330 человек

12:54 21.04.2020 В марте от пользования установленными государством льготами по компенсации коммунальных платежей отказались 3534 граждан Грузии, сообщила 21 апреля Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения. Срок для фиксирования отказа от этой льготы истек 11 апреля. Отказаться от компенсации все желающие могли по ссылке на официальном сайте комиссии www.gnerc.org/ge/covid-19 Читайте подробнее: От компенсации коммунальных платежей отказались 3534 граждан Грузии

13:00 21.04.2020 Опыт Европейского союза будет учтён в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части распределения властных полномочий между правительствами стран и наднациональными структурами, в том числе в кризисные периоды. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 21 апреля в ходе видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Подробности в материале: Лавров: в ЕАЭС учтут интеграционные уроки Евросоюза

13:14 21.04.2020 В течение недели правительство Италии представит план перехода ко «второй фазе» противодействия распространению эпидемии коронавируса, заявил журналистам премьер-министр Джузеппе Конте.Предполагается, что меры общенационального карантина будут ослаблены с 4 мая. Некоторым видам предприятий разрешат возобновить работу. При этом будут установлены ограничения на производствах, в магазинах, в работе транспорта. Вероятно, в разных регионах страны нормы будут смягчаться в разное время — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Конте также отметил, что правительство намерено подойти к частичной отмене ограничений ответственно и осторожно, чтобы «не похоронить» плоды прежних усилий. Подробности в материале: Премьер Италии: правила карантина будут смягчены после 4 мая

13:16 21.04.2020 У ребенка, родившегося на минувшей неделе в госпитале итальянской Аосты, выявлен коронавирус.Мать ребенка также является носителем вируса. Во время родов у нее была повышена температура. Тест был проведен ребенку на следующий день после рождения и показал положительный результат. Об этом: В итальянской Аосте выявили коронавирус у новорожденного

13:18 21.04.2020 Евросоюз можно «спасти», если страны-члены ЕС приложат к этому усилия и продемонстрируют «смелость», заявил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.Во вторник Конте сообщит парламенту страны о подготовке к саммиту лидеров страны ЕС, который состоится 23 апреля и на котором должны быть утверждены общие экономические меры минимизации последствий пандемии и вызванных ею ограничений. Ранее министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске так называемых «коронабондов», то есть о распределении новых долговых обязательств, возникающих вследствие пандемии.При этом министры рекомендовали оказывать предприятиям стран ЕС поддержку кредитами в рамках «механизма европейской стабильности», общий объем программы — 540 млрд евро. Против этого, в свою очередь, выступают как правящие партии, так и оппозиционеры целого ряда стран Евросоюза, включая и Италию — они опасаются, что использование этого «механизма» при неблагоприятных обстоятельствах может запустить «греческий сценарий». Читайте также: Премьер Италии рассказал, при каких условиях можно «спасти Европу»

13:22 21.04.2020 В министерстве здравоохранения Кувейта подтвердили выявление 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: В Кувейте выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

13:42 21.04.2020 Шведские мелкие и средние производители продуктов питания в краткосрочной перспективе намерены предупредить своих работников о временной отправке в отпуск или вовсе увольнении в течение следующего месяца. Такое настроение предпринимателей показал опрос, проведенный отраслевой организацией Foods Companies. Об этом 21 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Швеции производители продуктов питания намерены сокращать персонал

13:42 21.04.2020 Польские врачи, работавшие с больными COVID-19 в Италии, поедут в США, в город Чикаго, для обмена опытом с местными врачами. Миссия польских врачей в Чикаго носит характер войсковой операции. Об этом: Польские врачи отправятся для обмена опытом в США

13:51 21.04.2020 Отрывок видео из нового анимационного комедийного сериала «Принц» («The Prince») опубликовал сценарист и продюсер Гари Джанетти на своей странице в соцсети Instagram. Подробности в материале: В сети появился тизер сериала «Принц» о королевской семье и принце Джордже

13:58 21.04.2020 17 апреля власти Швеции объявили, что тестирование на коронавирусную инфекции должно быть значительно расширено, но только через несколько недель. Это в свою очередь привело в удивление Ульфа Кристерссона, лидера Умеренной коалиционной партии, которая занимает второе место по числу мандатов в Риксдаге. Политик требует, чтобы это тестирование началось как можно скорее. Об этом 21 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter. Об этом: В Швеции требуют более масштабного тестирования на коронавирус

14:04 21.04.2020 Снова и снова жителям Швеции внушался призыв, ставший лозунгом пандемии коронавируса: «мойте руки». В Агентстве общественного здравоохранения Швеции сообщили, что если у населения нет подходящих антисептиков, то это абсолютно нормально использовать алкоголь в качестве санитайзера для рук. Теперь, в период эпидемии коронавируса, возросший спрос на алкоголь, в частности, водку, докатился и до государственной сети, продающей алкоголь, Systembolaget. Об этом 21 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet. Об этом: Жители Швеции используют алкоголь как антисептик для рук — Aftonbladet

14:08 21.04.2020 Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии число аппаратов ИВЛ превысило число пациентов в отделениях интенсивной терапии, заявил журналистам комиссар по вопросам противодействия распространению коронавируса Доменико Аркури.По данным за 19 апреля, пригодных для оказания помощи заражённым аппаратов — 2659, пациентов в отделениях интенсивной терапии — 2573. Статистика показывает, что распространение вируса в Италии замедляется, добавил комиссар. Об этом: Впервые за время эпидемии в Италии аппаратов ИВЛ хватает на всех