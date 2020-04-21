Хабаровск, 21 апреля, 2020, 08:07 — ИА Регнум. На Хабаровский край обрушился апрельский снегопад. На побережье Татарского пролива с утра идёт сильный мокрый снег, который превращается в воду, едва коснувшись земли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Сильный снегопад обрушился на Хабаровский край

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Сообщение с Сахалином на паромной переправе Ванино — Холмск пока не остановлено. В Ванино ожидают паром с острова, ещё одно грузопассажирское судно, «Патриа», стоит на рейде у Советской Гавани в ожидании улучшения погоды.

Обстановка на автомобильных дорогах в целом спокойная, однако большинство автолюбителей оказались не готовы к снегопаду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за один день выпало снега больше, чем за всю зиму.