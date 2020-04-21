Санкт-Петербург, 21 апреля, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Система электронного контроля за перемещением граждан в Петербурге технически готова, однако власти города надеются, что вводить ее в действие не придется благодаря сознательности петербуржцев в эпоху коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина-громкоговоритель в центре Петербурга

Подробности функционирования разработанной системы изложены в проекте постановления правительства Санкт-Петербурга, с которым ознакомилось интернет-издание «Фонтанка».

Согласно документу, цифровой пропуск в виде QR-кода или буквенно-числового кода необходимо будет получать для поездок на всех видах общественного транспорта, включая электрички и такси, а также пассажирам частных автомобилей.

«Водителям-одиночкам электронное разрешение не понадобится, если они путешествуют по городу. Любой выезд в Ленобласть, равно как въезд в Петербург, потребует оформления пропуска», — отмечает источник.

Пешеходы смогут выходить из дома без пропусков, строго соблюдая все ранее введенные Смольным ограничения, включающие в себя сохранение социальной дистанции, запреты на прогулки в парках и других зеленых зонах, на посещение детских и спортивных площадок, а также рекомендации не выходить из дома, если это не связано с посещением ближайших продовольственных магазинов и аптек. С введением электронных пропусков данные рекомендации могут обрести статус обязательных норм. Проект запрещает присутствие на улицах лиц младше 14 лет без сопровождения «законных представителей».

Организации и предприятия, деятельность которых в период угрозы эпидемии официально разрешена, смогут оформить пропуска своим сотрудникам сразу на месяц без ограничений по количеству поездок и маршрутам передвижения.

Для чиновников, судей, адвокатов, охранников и журналистов пропуском станут служебные удостоверения. Также разрешат передвижения без кода официально зарегистрированным волонтёрам.

«Очень не хотелось бы вводить дополнительные ограничения. Оставайтесь, пожалуйста, дома — и тогда никакие новые меры не понадобятся», — прокомментировала проект введения электронных пропусков вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Ранее глава городского комитета по информатизации и связи Станислав Казарин сообщил о технической готовности к введению пропускной системы в Петербурге.