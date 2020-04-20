Архангельск, 20 апреля, 2020, 23:50 — ИА Регнум. Мэр Архангельска Игорь Годзиш поставил подчиненным задачу привести в порядок городские улицы за две недели. До сих пор город утопал в грязи исключительно из-за погодных условий, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Мэр Архангельска Игорь Годзиш проводит экскурсию по городу врио губернатора Александру Цыбульскому

Решение о старте генеральной уборки градоначальник объявил после того, как провел экскурсию по городу для врио губернатора Александра Цыбульского. Главу региона состояние областного центра возмутило, о чем он заявил на утреннем брифинге с журналистами.

Городские власти уже взялись за работу — уборку проводят силами сотрудников администрации, которые работают на «удаленке». В процессе участвуют подрядные организации, управляющие компании и владельцы зданий.

«Проведение традиционных субботников с привлечением большого числа горожан в условиях противоэпидемических мероприятий не представляется возможным», — посетовали в горадминистрации.

Александр Цыбульский, находясь под впечатлением от знакомства с городом, усомнился, что для очистки города хватит двух недель: