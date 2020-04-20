Дамаск, 20 апреля, 2020, 23:09 — ИА Регнум. В сирийской зоне деэскалации «Идлиб» обстреляны террористами два населённых пункта, сообщил 20 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Freedom House Боевики сирийской оппозиции

По данным российского Центра, поселения Руайха и Кафер-Баттих в провинции Идлиб были обстреляны боевиками террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — отметил Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации был введен с 00:01 6 марта 2020 года в соответствии с российско-турецкими договоренностями.