Саранск, 20 апреля, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков внес ряд изменений в указ о введении режима повышенной готовности. В частности, документ рекомендует ношение медицинских масок в общественных местах.

Дарья Драй ИА REGNUM В медицинской маске

«Рекомендовать гражданам в общественных местах, в том числе в объектах торговли, в общественном транспорте и легковом такси использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы)», — говорится в документе.

Кроме того, с 22 апреля все магазины, включая индивидуальных предпринимателей, которым разрешено работать, должны обслуживать только покупателей в масках или респираторах. При этом необходимо предоставить покупателям в случае необходимости средства индивидуальной защиты — безвозмездно или в продаже. Также необходимо обеспечить дезинфекцию рук или предоставить одноразовые перчатки покупателям.

Также с 22 по 28 апреля на территории республики запрещено проведение ярмарок, рынки будут закрыты.

«С 22 апреля на период действия режима повышенной готовности приостановить пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними субъектами Российской Федерации», — также говорится в документе.

По данным мипромторга республики, на складах региона сейчас имеется около 2 млн медицинских масок, готовых к поставке. Цена составляет от 22 по 28 рублей за штуку, причём по 28 рублей продается многоразовая маска. Магазины должны реализовывать маски без наценки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 20 апреля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе заражений достигло 293 случаев. Из 35 новых выявленных случаев коронавируса в республике 17 подтвердили у граждан старше 60 лет. Большая часть подтверждённых заражений выявлена в Саранске, также случаи инфицирования подтверждены в Рузаевском, Ромодановском, Ардатовском, Лямбирском и ряде других районов. Пять человек постоянно работают в Москве, остальные относятся к группе контактных лиц.