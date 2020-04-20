Чебоксары, 20 апреля, 2020, 21:52 — ИА Регнум. Протест в Северной Осетии — это «звонок для руководителей регионов, что не следует тупо копировать меры ужесточения режима самоизоляции, глядя на других, особенно на Москву». Что возможно для Москвы, часто губительно для регионов — разные весовые категории, разница в «жировых» запасах: пока толстый сохнет, худой сдохнет, заявил ИА REGNUM член ОНФ в Чувашии, лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин по-московски

«Президент России делегировал губернаторам полномочия по принятию мер для борьбы с коронавирусом. Региональные руководители, исходя из ситуации на местах, должны были ввести свои меры. Однако большинство руководителей не стало ничего предпринимать своего, а просто скопировало методы борьбы Собянина, предназначенные для столицы. Хотя ситуация с коронавирусной инфекцией в разных регионах складывалась по-разному, и меры должны были быть адекватными к сложившимся обстоятельствам. Что возможно для Москвы, часто губительно для регионов. Я бы сказал, что разные весовые категории, разница в «жировых» запасах. Как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет.

Неадекватное восприятие реальности региональными властями может привести к массовому протесту, как это произошло во Владикавказе. От региональных властей требуются адекватные меры для борьбы с коронавирусом, поддержки и защиты граждан в условиях сворачивания деятельности предприятий малого бизнеса и потери работы. А не угроз «массовых облав» от главы Башкирии Хабирова или закупок электронных браслетов для заразившихся от мурманского губернатора Чибиса.

Владислав Солдатов Протесты во Владикавказе — это звонок для руководителей регионов, что не следует тупо копировать меры ужесточения режима самоизоляции, глядя на других, особенно на Москву. Сегодня руководители регионов должны показать свои способности по решению непростых ситуаций, с которыми сталкиваются люди».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в центре города Владикавказа прошел митинг протеста против действия властей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Жители региона требовали от руководства Северной Осетии и главы региона Вячеслава Битароварешить социально значимые вопросы, связанные в том числе с обеспечением работой в условиях режима самоизоляции, оказании поддержки тем, кто оказался без средств к существованию, возобновлением работы учебных заведений.

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