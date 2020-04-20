Москва, 20 апреля, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению. Об этом в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз, и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет, скорей всего, конец этой — следующая неделя», — сказала Скворцова.

По её словам, после выхода на плато России предстоит «столь же долго спускаться».

Скворцова отметила, что прирост числа заражённых коронавирусом остаётся, однако остановился рост числа тяжёлых случаев. Рост числа заражённых коронавирусом по состоянию на 19 апреля Скворцова связала с расширением круга лиц, которые были протестированы.