Кострома, 20 апреля, 2020, 21:12 — ИА Регнум. В Костромской области стало известно о смерти третьего пациента с COVID-19. Об этом 20 апреля сообщил региональный оперативный штаб.

В Окружной больнице костромского округа №2 скончалась 69-летняя женщина, госпитализированная в медучреждение 18 апреля. Известно, что пенсионерка страдала пневмонией и сахарным диабетом.

«Врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пожилой женщины. Однако сопутствующие заболевания осложнили лечение пневмонии. Сегодня пациентка скончалась. Причина смерти будет установлена после патологического обследования», — говорится в официальном сообщении штаба.

Отметим, что, по данным на вечер 20 апреля, в Костромской области официально подтверждено 70 случаев заражения SARS-CoV2, семь человек излечились, трое — скончалось.