Кострома, 20 апреля, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Костромская медицинская фирма может быть причастна к продаже аппаратов ИВЛ, непригодных к работе, во Владимир. Об этом 20 апреля сообщает «Российская газета».

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В госпиталь при городской больнице No 6 во Владимире, переоборудованный для приема пациентов с коронавирусом, поступили 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. На переоборудование отделения было затрачено более 28 миллионов рублей.

Впоследствии выяснилось, что срок хранения аппаратов ИВЛ марки ФАЗА-5 НР, поставленных в медучреждение, истек 15 лет назад. Техника, произведенная в 1999—2001 годах, не пригодна для проведения длительной искусственной вентиляции легких.

Вопросом заинтересовалась Генеральная прокуратура России — по факту поставки в больницу аппаратов с истекшим сроком годности была начата проверка. Прокуратура города Костромы также проводит проверку на предмет возможной причастности костромской медицинской фирмы к ситуации. Ее результаты станут известны в апреле-мае 2020 года.