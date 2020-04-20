Чебоксары, 20 апреля, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Протест в Северной Осетии связан с несколькими факторами, и это повод властям всех регионов подумать, как возобновить работу малых предприятий, сохраняя эпидемиологические ограничения. И затягивать решение этого вопроса нельзя, иначе протест может расползтись по стране быстрее коронавируса. Об этом ИА REGNUM заявил Дмитрий Евсеев, руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании депутатов.

Alania.gov.ru Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с протестующими

Читайте также: В Госдуме происходящее в Северной Осетии назвали чумным бунтом

«Искрить в Северной Осетии начало ещё пару недель назад. Сейчас многие говорят об экономическом кризисе как об основной причине. Я думаю, есть и другие мотивы.

Во-первых, в последнее время во Владикавказе принимались очень жёсткие меры самоизоляции. Были сообщения об остановке общественного транспорта и даже о перекрытии взъезда и выезда из города в связи с пандемией. Часть сообщений вроде бы опровергалась, но дыма без огня не бывает.

Во-вторых, в подобных ситуациях люди готовы выйти на улицу, если будет организатор. А тут, похоже, такой «народный герой» нашёлся.

В-третьих, мало кто обратил внимание, но в интернете и в ряде либеральных СМИ разворачивается кампания в связи с недавним решением Госдумы объявить 3 сентября днём окончания Второй мировой войны. В Осетии это дата памяти жертв бесланской трагедии. И этот фактор тоже нельзя списывать со счетов.

Дмитрий Евсеев Видимо, поэтому первым полыхнуло в Осетии. В любом случае, думаю, властям всех регионов надо серьезно подумать, как можно возобновить работу малых предприятий, сохраняя эпидемиологические ограничения. Вопрос не из простых, но затягивать его решение нельзя, иначе протест может расползтись по стране быстрее коронавируса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 апреля, в центре города Владикавказа прошел митинг протеста против действия властей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Жители региона требовали от главы Северной Осетии Вячеслава Битарова решить социально значимые вопросы, связанные в том числе с обеспечением работой в условиях режима самоизоляции, оказании поддержки тем, кто оказался без средств к существованию, возобновлением работы учебных заведений.

Читайте также: Протест во Владикавказе: опасения многих губернаторов не напрасны