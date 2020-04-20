Тамбов, 20 апреля, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках рабочей поездки в Рассказово посетил штаб помощи нуждающимся гражданам в период распространения коронавирусной инфекции и пообщался с волонтёрами, чтобы проанализировать ситуацию и оказать необходимую поддержку, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин на встрече с волонтёрами

Глава региона расспросил волонтеров о заявках и обращениях, которые поступают, поблагодарил добровольцев за их работу, которая сейчас очень востребована. Все они рассказали о том, как общаются с жителями, как решают их проблемы, посещают на дому. Выяснилось также, что добровольцы за время работы обнаружили порядка десяти ложных новостей о коронавирусе и помогли остановить их распространение.

«Хочу вас поблагодарить за отзывчивость и неравнодушие, за ту работу, которую вы все вместе проводите. Одно из важнейших направлений сегодня — борьба с фейковой информацией. Молодцы, что и в этом направлении вы тоже активно действуете», — сказал губернатор.

Всех волонтёров, а это более 350 неравнодушных жителей Тамбовской области, объединила акция «Мы вместе». За время работы центра поступило около 700 заявок на покупку и доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Глава региона подчеркнул, что без помощи волонтёров региону будет сложно справиться с эпидемиологической ситуацией.

«Я слежу за вашей работой и знаю, сколько запросов вы выполняете. Но цифры не опишут всей вашей работы. Это «сердечная» работа, в которую вы вкладываете душу», — уверен Александр Никитин.

Перед Пасхой волонтёры доставили жителям области в подарок более 3 тыс. освящённых куличей. С инициативой провести такую акцию выступили тамбовский губернатор, представители общественных организаций, местные предприниматели и производители продуктов. Предприниматели проявляли инициативу и ранее — они бесплатно предоставляли в волонтёрский центр хлеб, мёд и вафли. Каждый заявитель бонусом к своему заказу получал и эти продукты.

Все добровольцы работают в тесном контакте с органами социальной защиты. Социальные работники помогают пожилым людям, доставляя не только необходимые продукты и товары первой необходимости, но и оказывая услуги ухода.

Ключевым этапом деятельности по оказанию услуг гражданам, находящимся на самоизоляции, является система контроля. С целью оказания услуг всем нуждающимся гражданам в области сформирован реестр граждан, находящихся на самоизоляции, получивших помощь (реестр добрых дел), оператором которого является Центр координации и развития социальной защиты — подведомственное учреждение управления социальной защиты и семейной политики области.

В реестре добрых дел аккумулируется информация обо всех гражданах старше 65 лет, которые за период самоизоляции/карантина, нуждались в какой-либо помощи, а также о тех, кто им эту помощь оказал и какие виды услуг могут понадобиться дополнительно. В случае необходимости граждане становятся получателями социальных услуг на дому, либо в форме сопровождения в учреждениях социального обслуживания области.

В городских и сельских поселениях области развита система местного самоуправления, в которую входят такие структуры как префектуры, советы территорий, сельские советы, советы помощи семье и детям, добровольческие организации. Все структуры тесно взаимодействуют с населением и являются важным сегментом в выявлении граждан, нуждающихся в помощи.