Тамбов, 20 апреля, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 20 апреля, проверил готовность рассказовской центральной районной больницы к поступлению пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В ней после перепрофилирования развернуто 70 коек.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в рассказовской ЦРБ

Губернатор посетил ЦРБ в Рассказовском районе для контроля за исполнением поручения президента России Владимира Путина по развертыванию дополнительного коечного фонда для лечения пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Александр Никитина проверил готовность к приему пациентов, пообщался с медиками и осмотрел палаты, подготовленные для приёма больных. Они оснащены современной медицинской техникой, включая рентгенологический и ультразвуковой аппараты, эндоскопическое оборудование, анализатор для лабораторной экспресс-диагностики. Отмечается, что «специалисты прошли обучение по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции».

Под приём пациентов с коронавирусом в ЦРБ перепрофилировали хирургический корпус. Это отдельное здание, в котором развернуто 70 коек. Здесь приняты все необходимые меры по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности.

Для оказания медицинской помощи задействованы 12 анестезиологов-реаниматологов, 15 врачей (инфекционисты, неврологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб), 36 медицинских сестер и 19 человек младшего медицинского персонала. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Поскольку почти все койки с подводкой кислорода, здесь будут лечить и пациентов с тяжёлыми осложнениями.

Александр Никитин назвал готовность системы здравоохранения к оказанию помощи заболевшим и обеспечение безопасности медперсонала главными приоритетами.

«Проблемы, которые касаются сегодня всех лечебных учреждений, — это наличие средств индивидуальной защиты. Уверен, что мы решим её, в том числе и за счёт дополнительного финансирования из федерального бюджета. Первый транш в 249 млн рублей мы направили на закупку аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты и всего остального. Дополнительно должно поступить ещё 159 млн рублей. Естественно, мы будем обеспечить медперсонал средствами индивидуальной защиты. Всё должно быть в комплексе — и койки с дополнительным оборудованием, и все остальное. Отмечу, что на сегодня у нас нет проблем с подводкой кислорода, что также очень важно для лечения таких больных», — подчеркнул Александр Никитин.

В Тамбовской области развернуто 334 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее Центр для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 80 коек развернули на базе Тамбовской областной больницы. Там уже приняли первых пациентов. С учетом отделения в Рассказово для лечения уже развернуто 404 койки. В ближайшее время оборудуют еще 99 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Тамбовской ЦРБ.

Читайте также: Коронавирус: в Тамбове организовали центр для лечения пневмоний

По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, на сегодня выявлено 209 заразившихся, у 36 из которых диагностирована и пневмония. Выздоровели девять человек.