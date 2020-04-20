Чебоксары, 20 апреля, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В Чувашии просчитывают объём снижения поступления в бюджет республики из-за пандемии коронавируса. По наиболее пессимистичному варианту казна может недополучить 6 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер — исполняющий обязанности министра финансов республики Михаил Ноздряков на планёрке в правительстве, сообщается на сайте ведомства.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

По прогнозным данным, ожидается снижение поступления доходов в бюджет республики. Минфином Чувашии совместно с налоговой службой ежедневно проводится мониторинг ситуации и просчитываются суммы выпадающих доходов.

«В настоящее время мы обозначаем сумму в 665 млн рублей по наиболее пострадавшим отраслям, которые утверждены постановлением правительства России. Однако с учетом того, что в минувшую субботу (18 апреля, — Прим. ИА REGNUM) принято решение о расширении перечня, объём выпадающих доходов соответственно вырастет», — приводятся слова Михаила Ноздрякова.

По его словам, исходя из пессимистического прогноза, ожидается снижение собственных доходов бюджета на «5,5−6 млрд рублей».

Напомним, ранее из федерального бюджета Чувашия получила 622 млн рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Ожидается поступление средств на компенсацию выпадающих доходов бюджета», — заявил Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе-марте текущего года доходы республиканского бюджета составили 14 937,9 млн рублей (+10% к уровню января-марта 2019 года), расходы — 10 116,7 млн рублей (+18,3%). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 821,2 млн рублей.

Напомним, доходы консолидированного бюджета 2020 года утверждены в размере 68 984 млн рублей, республиканского — 61 716 млн рублей.