В Калуге будут адресно поддерживать малый и средний бизнес
Калуга, 20 апреля, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Калужской области предприятиям малого и среднего предпринимательства предоставят субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Об этом 20 апреля рассказал на заседании регионального правительства заместитель губернатора Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Нововведение в первую очередь коснётся отраслей, которые наиболее пострадали в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. В настоящее время властям области поступает много запросов от представителей бизнеса с просьбой дополнить займовую поддержку беспроцентными кредитами на оплату коммунальных услуг.
В рамках выполнения поручений президента России, касающихся прямой поддержки малого и среднего бизнеса, врио калужского губернатора Владислав Шапша напомнил о предоставлении предпринимателям финансовой помощи на выплату заработной платы из расчета МРОТ (12 130 рублей) на одного работника при условии, что работодатель сохранил не менее 90% рабочих мест от штатной численности компании по состоянию на 1 апреля 2020 года.