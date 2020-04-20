Калуга, 20 апреля, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В Калужской области предприятиям малого и среднего предпринимательства предоставят субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Об этом 20 апреля рассказал на заседании регионального правительства заместитель губернатора Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании правительства области

Нововведение в первую очередь коснётся отраслей, которые наиболее пострадали в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. В настоящее время властям области поступает много запросов от представителей бизнеса с просьбой дополнить займовую поддержку беспроцентными кредитами на оплату коммунальных услуг.

«На текущей неделе мы расширяем данную возможность государственного Фонда поддержки предпринимателей и будем принимать эти заявки в работу», — сказал Владимир Попов.

В рамках выполнения поручений президента России, касающихся прямой поддержки малого и среднего бизнеса, врио калужского губернатора Владислав Шапша напомнил о предоставлении предпринимателям финансовой помощи на выплату заработной платы из расчета МРОТ (12 130 рублей) на одного работника при условии, что работодатель сохранил не менее 90% рабочих мест от штатной численности компании по состоянию на 1 апреля 2020 года.

«Эти средства будут выплачиваться предпринимателям при предоставлении минимального пакета документов уже с 18 мая», — подчеркнул глава области.