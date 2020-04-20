Чебоксары, 20 апреля, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом доходы республиканского бюджета выросли на 10%, расходы — на 18,3%, бюджет исполнен с профицитом. Об этом свидетельствуют данные регионального минфина, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

На 1 апреля доходы республиканского бюджета составили 14 937,9 млн рублей (+10% к уровню января-марта 2019 года), расходы — 10 116,7 млн рублей (+18,3%). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 821,2 млн рублей.

В структуре поступлений собственные доходы по сравнению с I кварталом прошлого года выросли на 8,8% и достигли 6 989,6 млн рублей. Из них налоговые поступления возросли на 10,9% — до 6 799,8 млн рублей. При этом неналоговые доходы сократились на 35,3%, составив 189,7 млн рублей.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Расходы в январе-марте возросли на 18,3%. Большую часть средств (84%) составили вложения в социально-культурную сферу.

С начала года государственный долг Чувашии снизился на 3 306,3 млн рублей и составил 7 044,1 млн рублей.