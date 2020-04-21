Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 21 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 21 апреля: в 1942 году был запрещён проезд техники к блокадному Ленинграду по льду Ладожского озера. В 1945 году СССР и Польская Республика заключили договор о дружбе и послевоенном сотрудничестве.

«Заключенный между СССР и Польшей Договор — еще одно свидетельство неразрывной дружбы между народами СССР и Польши. Эта дружба возникла во время войны, в совместной борьбе Красной армии и Польского Войска против общего врага — немецкого фашизма».

газета «Красная звезда»