Калуга, 20 апреля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша предложил образовательному ведомству региона рассмотреть возможность выплаты компенсаций и премий педагогам за дополнительную нагрузку в процессе дистанционного обучения, сообщает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

Gtrk-kaluga.ru Дистанционное обучение

«Возникли дополнительные траты, которые вынуждены нести учителя, оплачивая интернет. Предлагаю рассмотреть возможность компенсировать педагогам эти расходы и в качестве поощрения направить имеющиеся средства из стимулирующего фонда на премии учителям», — сказал Владислав Шапша.

Министр образования и науки региона Александр Аникеев заявил, что дистанционная система работает, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться.

«Проблемы мы преодолели. Сейчас отрабатываем вопросы, связанные с методикой и дидактикой обучения. Дело новое, но процесс идет. Конечно, нагрузка огромная и на школьников, и на учителей», — сказал Аникеев.

В этой связи, по мнению отраслевого министра, доплата педагогам станет существенной мерой их материальной поддержки.