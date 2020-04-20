Реконструкция со сносом: в Брянской области уничтожают военное захоронение
Новозыбков, Брянская область, 20 апреля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Военные могилы, которые со скандалом реконструируют в городе Новозыбков Брянской области, не соответствуют своим размерам. Новые надгробия могут сместиться относительно захоронений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля рассказал общественник Геннадий Лисеенко.
Активист первым снял видеоролик, в котором показал ход реконструкции военного захоронения. Все надгробия, на каждом из которых был установлен именной медальон, оказались полностью разрушенными. По словам общественника, по условиям контракта рабочие должны использовать для заливки новых надгробий щебень, однако в ход идут куски старых могил.
Геннадий Лисеенко уточняет, что новые могилы стали шире, увеличились и проходы между ними. И теперь может оказаться, что надгробия устанавливают не над останками воинов, а смещают в сторону. На кладбище регулярно приезжали родственники захороненных солдат, общественник недоумевает, почему могилы снесли без их согласия.
Городские власти настаивают, что работы ведутся в соответствии с федеральной программой по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Согласно данным сайта Госзакупок, на электронный аукцион по проведению восстановительных работ воинского захоронения была подана только одна заявка. Контракт стоимостью свыше 2,9 млн рублей заключили с ИП Галиной Седень.