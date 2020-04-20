Новозыбков, Брянская область, 20 апреля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Военные могилы, которые со скандалом реконструируют в городе Новозыбков Брянской области, не соответствуют своим размерам. Новые надгробия могут сместиться относительно захоронений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля рассказал общественник Геннадий Лисеенко.

Геннадий Лисеенко Так кладбище выглядело ранее

Активист первым снял видеоролик, в котором показал ход реконструкции военного захоронения. Все надгробия, на каждом из которых был установлен именной медальон, оказались полностью разрушенными. По словам общественника, по условиям контракта рабочие должны использовать для заливки новых надгробий щебень, однако в ход идут куски старых могил.

«Я просил предоставить план застройки, как будет выглядеть всё захоронение после реконструкции. Мне показали расчерченное на миллиметровой бумаге количество могилок. Просто количество могил и всё. Нет самого проекта», — пояснил общественник.

Геннадий Лисеенко Новые надгробия

Геннадий Лисеенко уточняет, что новые могилы стали шире, увеличились и проходы между ними. И теперь может оказаться, что надгробия устанавливают не над останками воинов, а смещают в сторону. На кладбище регулярно приезжали родственники захороненных солдат, общественник недоумевает, почему могилы снесли без их согласия.

«Несмотря на резонанс рабочие продолжают «реконструкцию». Глава администрации подал заявление на меня, что это видеомонтаж, что это подрыв их деятельности, что этот материал мне проплатили. Я теперь подаю встречное заявление, готов предоставить все исходные материалы. Заявление подам и в полицию, и в прокуратуру», — говорит активист.

Городские власти настаивают, что работы ведутся в соответствии с федеральной программой по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Согласно данным сайта Госзакупок, на электронный аукцион по проведению восстановительных работ воинского захоронения была подана только одна заявка. Контракт стоимостью свыше 2,9 млн рублей заключили с ИП Галиной Седень.