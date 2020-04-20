Ярославль, 20 апреля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Клуб Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» не намерен продлевать соглашение с нападающим Александром Свитовым, сообщает портал «Чемпионат».

ХК «Локомотив» Александр Свитов

Соглашение Свитова с ярославской командой истекает 30 апреля этого года, после чего игрок станет свободным агентом.

Сообщается, что форвард будет искать новую команду на следующий сезон. 37-летний воспитанник омского «Авангарда» не планирует завершать профессиональную карьеру.

В этом сезоне Свитов вышел на лед в 40 матчах регулярного чемпионата и набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «-3». В Кубке Гагарина нападающий провел за «Локомотив» шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.