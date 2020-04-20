Ярославль, 20 апреля, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Ярославской области могут быть введен запрет на строительные и ремонтные работы в жилых многоквартирных домах во время учебы школьников. С предложением по введению временных ограничений к губернатору Дмитрию Миронову и областной думе обратился уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Михаил Крупин

Школьники региона перешли на дистанционный формат обучения. Однако многие ярославцы в период самоизоляции ведут ремонт, и шум мешает детям выполнять школьные задания.

«В сложившейся ситуации крайне важно обеспечить детям Ярославской области комфортные условия нахождения в домашних условиях и ввести дополнительные временные меры по соблюдению покоя граждан и тишины, чтобы дети могли беспрепятственно осваивать школьную программу», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Запрет может быть введен региональным законом. Такая практика в области уже есть — в регионе запрещается шуметь во время детского сна с 13 до 15 часов. Инициатором этих ограничений также был детский омбудсмен.