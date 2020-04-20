Нижний Новгород, 20 апреля, 2020, 16:15 — ИА Регнум. «Тема коронавируса главная в информационной повестке. Но обратим внимание на реакцию граждан. Люди боятся не самой болезни, а экономических последствий эпидемии», — директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной прокомментировал ИА REGNUM текущую ситуацию в Нижнем Новгороде.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

«По результатам опроса, проведенного Институтом проблем социального управления 7 апреля этого года в Нижнем Новгороде, только 14,7% от опрошенных боятся заразиться коронавирусом, а 31,7% боятся экономического кризиса в связи с эпидемией коронавируса.

Страшно не заболеть, страшно от того, как бы не «залечили». Тем не менее большинство сограждан вот уже три недели на самоизоляции. На мой взгляд, уже достаточно критично и для экономики, и для социального самочувствия», — утверждает Максим Лубяной.

Согласно данным соцопроса, «в экономическом плане более 50% нижегородцев уже начинают испытывать проблемы с деньгами и 37% либо уже потеряли работу и доход, либо не исключают, что потеряют в самое ближайшее время. Уровень социального самочувствия всё более приобретает негативный характер».

Нижегородский эксперт обращает внимание — «на вопрос «В какой мере вас устраивает повседневная жизнь, которую вы сейчас ведете» ответ «устраивает» — только 6%, а «скорее устраивает» — 28,7%. При этом в декабре было 26,2% и 49,1% соответственно. Негативные оценки растут — 7,5% «не устраивает» и 17,2% «скорее не устраивает» в декабре 2019 года, а в апреле уже 21,1% «не устраивает» и 44,2% «скорее не устраивает». Это очень много. Подобные цифры были только в сентябре 2018 года после поднятия пенсионного возраста».

«Пока это не отражается на уровне протестных настроений, но количество затруднившихся ответить на вопрос «Насколько возможны сейчас в нашем городе / населенном пункте массовые акции протеста выступления против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав?» выросло с 7,1% в марте до 16,1% в апреле. А на вопрос о личном участии в массовых акциях протеста, затруднившихся ответить в марте было 6,1%, а в апреле уже 19,2%. Это еще не протест, но люди уже не уверены, что его не будет.

Самое главное, что режим самоизоляции приводит еще и к информационному пресыщению, а затем — отторжение негативной информации и критическое осмысление происходящего. А на повестке всё тот же коронавирус и совершенно неочевидные меры, предпринимаемые властями», — подытожил социолог.

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