Кострома, 20 апреля, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин призвал костромичей поделиться компьютерами с малоимущими и многодетными семьями — сообщает ГТРК «Кострома». Депутат от «Единой России» обратился к горожанам с просьбой оказать помощь «мальчишкам и девчонкам», которые перешли на дистанционное обучение.

Kgsxa.ru Алексей Анохин

«Дорогие земляки! Я обращаюсь к вам не как председатель Костромской областной думы, а как отец, как дедушка. Сегодня мы все столкнулись с необходимостью самоизоляции и именно в такой же ситуации находятся наши с вами ребята — мальчишки и девчонки, которые перешли на дистанционное обучение. Но не каждая семья технически может себе это позволить — просто элементарно нет компьютеров… Я общаюсь ко всем добрым людям — приобрести ноутбук, компьютер, планшет либо передать использованный компьютер, но обязательное условие, чтобы он был в исправном состоянии. Давайте поможем нашим детям продолжить обучение».

Отметим, что благотворительная программа «Помоги учиться дома» была запущена Агентством стратегических инициатив вместе с Минпросвещения и «Единой Россией» 13 апреля 2020 года. В Костромской области компьютеры можно отнести в волонтерский центр партии «Единой России».

Ранее ИА REGNUM упоминало о недовольстве костромичей сбоями в системе дистанционного обучения. 6 апреля платформа «Сетевое образование», с помощью которой школьники должны были получить удаленный доступ к знаниям, не выдержала нагрузки и перестала работать. Сейчас большая часть жалоб родителей связана с объемами домашних заданий и необеспеченностью многодетных семей и сельских школьников компьютерами.