«Единая Россия» просит костромичей помочь малоимущим с компьютерами
Кострома, 20 апреля, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Председатель Костромской областной думы Алексей Анохин призвал костромичей поделиться компьютерами с малоимущими и многодетными семьями — сообщает ГТРК «Кострома». Депутат от «Единой России» обратился к горожанам с просьбой оказать помощь «мальчишкам и девчонкам», которые перешли на дистанционное обучение.
Отметим, что благотворительная программа «Помоги учиться дома» была запущена Агентством стратегических инициатив вместе с Минпросвещения и «Единой Россией» 13 апреля 2020 года. В Костромской области компьютеры можно отнести в волонтерский центр партии «Единой России».
Ранее ИА REGNUM упоминало о недовольстве костромичей сбоями в системе дистанционного обучения. 6 апреля платформа «Сетевое образование», с помощью которой школьники должны были получить удаленный доступ к знаниям, не выдержала нагрузки и перестала работать. Сейчас большая часть жалоб родителей связана с объемами домашних заданий и необеспеченностью многодетных семей и сельских школьников компьютерами.