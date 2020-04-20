Санкт-Петербург, 20 апреля, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Девять поездов, которые должны были отправиться из Санкт-Петербурга и Москвы, а также других городов России в крымские Евпаторию и Феодосию, не будут запущены. Запуск движения новых составов откладывается до лучших времен из-за падения пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), обеспечивающей железнодорожные перевозки в Крым и Севастополь.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд в Крым

Ранее сообщалось, что ГСЭ запланировал на весну 2020 года старт движения девяти поездов в Крым. Они должны были отправиться из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Однако снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса сильно отразилось на планах компании.

Сейчас все билеты, приобретенные на данные поезда, можно вернуть по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда. При этом, взиматься сбор за возврат не будет.

Кроме того, в компании отмечают, что сейчас ее руководством активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с ФГУП «КЖД» и профильными органами субъектов РФ.

«Ввиду социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом ограничений и изменений в графики курирования именных поездов «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось. В то же время максимально усилены меры санитарной защиты», — говорится в сообщении.

Отметим, поезда Петербург — Феодосия и обратно должны были отправиться 7 и 9 мая, а в Петербург — Евпатория и обратно — 28 и 30 апреля. Москва — Феодосия и обратно — 4 и 5 мая, Москва — Евпатория — 2 и 3 мая.

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