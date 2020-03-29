Обнинск, Калужская область, 20 апреля, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Учёные из Обнинского альянса компетенций «Парк активных молекул» (входит в фармацевтический кластер Калужской области) разработали малотоксичный препарат прямого противовирусного действия «ПАМ-1» для лечения вируса гриппа и предупреждения развития вирусной пневмонии, вызванной в том числе и COVID-19. На разработку нового препарата ушло 11 лет. В настоящий момент проводятся клинические исследования, в программу испытания включены более 400 добровольцев. Побочных эффектов пока не выявлено. Об этом 20 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Госдумы от Калужской области Геннадия Скляра.

Iobninsk.ru В лаборатории Обнинского альянса компетенций «Парк активных молекул»

По мнению парламентария, сейчас необходимо согласовать действия учёных с Минздравом России, для чего предложение специалистов из Обнинска будет направлено в комитет по здравоохранению Государственной Думы.

«Считаю очень важным сегодня поддержать усилия наших ученых по разработке и внедрению препаратов, которые помогут укрепить иммунную систему человека. Обнинская компания «Парк активных молекул», и я ее знаю давно, известна своими инновационными решениями, у нее есть позитивная репутация», — сказал Геннадий Скляр.

Противовирусный препарат «ПАМ-1» защищает клетки организма на стадии проникновения в неё вируса. Он не только позволит предотвратить размножение вируса в организме, но и будет обладать наименьшим неблагоприятным воздействием на его здоровые клетки.