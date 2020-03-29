В Обнинске более 400 добровольцев испытывают препарат против пневмонии
Обнинск, Калужская область, 20 апреля, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Учёные из Обнинского альянса компетенций «Парк активных молекул» (входит в фармацевтический кластер Калужской области) разработали малотоксичный препарат прямого противовирусного действия «ПАМ-1» для лечения вируса гриппа и предупреждения развития вирусной пневмонии, вызванной в том числе и COVID-19. На разработку нового препарата ушло 11 лет. В настоящий момент проводятся клинические исследования, в программу испытания включены более 400 добровольцев. Побочных эффектов пока не выявлено. Об этом 20 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Госдумы от Калужской области Геннадия Скляра.
По мнению парламентария, сейчас необходимо согласовать действия учёных с Минздравом России, для чего предложение специалистов из Обнинска будет направлено в комитет по здравоохранению Государственной Думы.
Противовирусный препарат «ПАМ-1» защищает клетки организма на стадии проникновения в неё вируса. Он не только позволит предотвратить размножение вируса в организме, но и будет обладать наименьшим неблагоприятным воздействием на его здоровые клетки.