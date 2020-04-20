Москва, 20 апреля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании сахарных экспортных объединений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Сахар

Речь идет о случаях допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство или реализацию сахара белого, свекловичного сахара-сырца, предметом которых является экспорт сахара за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Постановление предполагает, что общие исключения действуют в течение пяти лет. Допустимый совокупный объем вывоза сахара белого и сахара-сырца будет определять Минсельхоз России, исходя из баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, постановление будет способствовать достижению целей реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», отмечает ее пресс-служба.

Поставки сахара на экспорт могут стать решением вопроса поддержания на рынке справедливых цен, обеспечивающих уровень собственного производства сахара, который полностью закрывает потребности внутреннего рынка. Заключение соглашения между участниками позволит снизить затраты при экспорте, в том числе за счет оптимизации логистических затрат, считают в правительстве РФ.

В правительстве отмечают, что сохранение на рынке оптимального уровня запасов сахара белого и свекловичного сахара-сырца, который будет определяться Минсельхозом России, за счет внутренней конкуренции позволит удержать среднегодовую внутреннюю цену на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность смежных отраслей.

В текущем сезоне, по данным отраслевой ассоциации, ожидается увеличение запасов для внутреннего рынка на 1,2 млн тонн к уровню предыдущего года.