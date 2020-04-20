Кострома, 20 апреля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Костромская областная дума обнародовала доходы депутатов за 2019 год — передает корреспондент ИА REGNUM.

Wikipedia.ru Флун Гумеров с Владимиром Путиным на выставке в Костроме (апрель 2005)

В рейтинге самых состоятельных народных избранников сменился лидер. Им стал основатель торговой марки «Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров. В 2018 году депутат от «Единой России» заработал 85 миллионов 730 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом его доход «вырос» на 23 миллиона рублей.

Перечень движимого и недвижимого имущества Гумерова впечатляет: ему принадлежит 9 земельных участков, 4 жилых дома, 2 квартиры, гараж, магазин, 10 индивидуальных нежилых зданий и помещений, два катера. Его супруга с более чем скромным доходом в 255 тысяч рублей владеет несколькими квартирами, земельными участками, домами в России и Турции.

Ранее первенство по доходам занимал коммерческий директор «Строймеханизации» Илья Яхонтов. По итогам декларационной компании 2018 года его заработок составил более 109 миллионов рублей. Сейчас он не входит даже в тройку лидеров — господину Яхонтову пришлось довольствоваться скромными 17 миллионами рублей.

На втором месте по доходам — известный костромской промышленник, инициатор установки памятника «Власть на службе народа», руководитель компании «Фэст», специализирующейся на выпуске медицинских изделий первой необходимости Владимир Михайлов. За 2019 год ему удалось заработать 45 миллионов 462 тысячи рублей.

Самый низкий доход показал депутат от КПРФ Валерий Ижицкий — всего 997 тысяч рублей. При этом у коммуниста в собственности есть квартира, гараж и легковой автомобиль «Hyundai Santa».

Председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин заработал 2 миллиона 812 тысяч рублей. В собственности у председателя регионального заксобрания имеется два земельных участка, жилой дом и легковой автомобиль «Renault Duster».