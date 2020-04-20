Петрозаводск, 20 апреля, 2020, 14:33 — ИА Регнум.

Честное следствие по фактам уничтожения советских военнопленных и мирного населения в финских концлагерях в Карелии подтвердит очевидное: Маннергейм был врагом нашей страны и нашего народа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 апреля, комментируя сообщения Следственного комитета России.

Маннергейм встречает Гитлера. 1942

Ранее представители ведомства заявили, что следователи начали проверку по факту преступлений финской оккупационной администрации в Карелии во время Великой Отечественной войны. Речь идет о создании концлагерей, в которых погибли тысячи военнопленных и мирных граждан, в том числе детей.

«Решение о проведении проверки по фактам уничтожения мирного населения и военнопленных в Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны и других преступлений финских оккупантов в Карелии — это важнейший шаг к расширению нашего понимания роли союзников гитлеровской Германии в войне против нашей страны, в геноциде её народа.

Понятно, что генеральные направления деятельности финской оккупационной администрации определялись главнокомандующим финской армии Карлом Густавом Маннергеймом. Обращает на себя внимание расовая составляющая в этой истории, тот факт, что в финских концлагерях уничтожалось, главным образом, так называемое «ненациональное» мирное население: русские, белорусы, украинцы. Другими словами, Финляндия, её политическое руководство, лично Карл Густав Маннергейм были не просто военно-политическими союзниками Гитлера, но его братьями по черной нацистской крови.