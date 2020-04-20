Кострома, 20 апреля, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Костромской негосударственный приют «Право на жизнь» заявил о нехватке кормов для животных — передает корреспондент ИА REGNUM. В связи с введением режима самоизоляции волонтеры были вынуждены приостановить действие акций по сбору кормов, проходящих в торговых центрах Костромы.

Фото приюта «Право на жизнь»

«В связи со сложившейся ситуацией мы не можем ничего просить в магазинах. Акции в торговых центрах были самым действенным и удобным форматом для сбора вещей и кормов, необходимых приюту. Сейчас мы выживаем на запасах, но их не хватит и на месяц. В среднем за 30 дней наши животные съедают 7 тонн каши, круп, овощей и 900 килограмм сухого корма. Расходы бешеные. При этом, нужно оплачивать электричество, аренду, платить зарплату работнику приюта. Мы просим всех желающих привезти корма в (деревню-прим. ред.) Коряково, где находится наш приют, оставить их в нашей корзине в ТЦ «Адмиралъ-сити» по адресу: Кострома, улица Сутырина, дом 5», — рассказала председатель правления общественной организации помощи животным «Право на жизнь» Ольга Жилова.

Сейчас в приюте обитает около 300 кошек и собак, некоторые из них имеют проблемы со здоровьем. По словам представителей «Право на жизнь», организация нуждается в 1 тонне корма для животных и крупах — геркулесе, грече и рисе, которые тоже используются для кормежки обитателей приюта.