Архангельск, 20 апреля, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Архангельской области огорчен чистотой улиц областного центра. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Архангельск, март 2020

«Вопросы мусора и грязи в городе меня крайне волнуют и уже начинают возмущать. Я считаю, что такой город, как Архангельск, с многовековой историей — пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить города с такой историей — он должен быть идеальным с точки зрения чистоты», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте этого года мэр Архангельска Игорь Годзиш, отвечая на вопрос о том, когда в городе будет чисто, заявил, что у областной столицы нет денег на дворников. Он также заявил, что городские власти собираются возложить часть затрат на уборку улиц на плечи самих горожан.