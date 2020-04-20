Алтайский край, 20 апреля, 2020, 13:57 — ИА Регнум. Чудеса изобретательности проявили педагоги школы, расположенной в посёлке Березовка Красногорского района Алтайского края. В условиях вынужденного карантина, связанного с мировой эпидемией коронавируса, и отсутствия цифровых решений, в схему дистанционного обучения включили хозяйственный магазин.

Цитата из канала «Расстрига» Организация дистанционного образования в посёлке Березовка Красногорского района Алтайского края

Судя по фотографии, опубликованной каналом rasstriga, теперь там стоят коробки, порывшись в которых можно найти домашнее задание для учеников с первого по седьмой класс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30% учащихся в Алтайском крае не имеют возможности использовать интернет в своём обучении. Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина ранее заявляла, что проблема, связанная с отсутствием у школьников компьютеров или интернета, решаема.

«Даже в отдалённых деревнях, без гаджетов и интернета, есть возможность получать задания и консультации по стационарному телефону или в рабочую тетрадь», — уверена Наталья Полосина.

Тем временем учителя школ в Кулундинском районе используют для коммуникации с учениками обычные почтовые ящики.